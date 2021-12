Voltará a invadir a Ucrânia, como aconteceu em 2014? Ou o seu objectivo é apenas obrigar os EUA a tratá-lo com a mesma “distinção” com que trata Xi Jinping?

1. O que quer Vladimir Putin? É a interrogação mais premente que se coloca hoje aos países da Aliança Atlântica. Até onde irá para obter o que quer? Voltará a invadir a Ucrânia, como aconteceu em 2014, quando anexou a Crimeia e a região do Donbass, no Leste do país, apostando na estratégia do “facto consumado”? Ou o seu objectivo é apenas obrigar os Estados Unidos a tratá-lo com a mesma “distinção” com que trata Xi Jinping, garantindo ao seu país o estatuto de grande potência, a par das outras duas?