Socorristas já não esperam encontrar sobreviventes dos tornados nos EUA, que deixaram mais de 80 mortos

Habitantes do estado norte-americano do Kentucky acordaram no domingo para uma paisagem mudada por uma série de tornados que deixaram mais de 80 mortos, destruindo casas, edifícios, e tudo o que apanharam na sua passagem.

As autoridades continuavam operações de resgate, mas já sem muita esperança de encontrar sobreviventes. As equipas, junto com voluntários e residentes, começavam o longo processo de retirar os escombros e tentar salvar o que ainda pudesse ser recuperado.

Mais de 30 tornados, alguns com mais de 320 quilómetros por hora, atingiram desde o Kentucky ao Illinois passando pelo Missouri e Tennessee.

Mas a cidade mais afectada foi Mayfield, 10 mil habitantes, no Kentucky, onde os tornados destruíram casas ou levaram os seus telhados, e deitaram por terra uma fábrica de velas, a esquadra de polícia, o posto dos bombeiros, igrejas, e o tribunal. O centro da cidade “parece um monte de fósforos”, disse a presidente da câmara, Kathy O’Nan, à televisão norte-americana CNN.

A noite foi passada às escuras. Algumas pessoas cozinhavam o que conseguiam com fogueiras com lenha de árvores derrubadas.

Alguns habitantes descreveram como escaparam por pouco: Janet Kimp, 66 anos, e o filho Michael, 25, abrigaram-no no hall de entrada, a única parte da casa que não desabou. A casa de Kimp já tinha sido destruída uma vez, num incêndio. “Perdi tudo de novo.”

Jamel Alubahr, 25 anos, perdeu o sobrinho de três anos. A irmã está internada com uma fractura craniana, depois de ter ficado sob os escombros de uma casa de três andares. “Aconteceu tudo num instante.”

Os tornados foram provocados por tempestades, por causa de temperaturas que estão demasiado altas para o que é habitual nesta altura do ano, e também um nível de humidade mais alto. “Estava a ver o radar e a pensar que é Dezembro, como é que isto está a acontecer em Dezembro? Isto é o tipo de coisa que acontece no auge da estação, em Março, Abril, ou Maio”, disse o meteorologista Jeff Masters, da Yale Climate Connections. “A noite passada foi um dos acontecimentos meteorológicos mais chocantes que vi em 40 anos como meteorologista.”

Masters acrescentou que apesar de ser totalmente fora de época, o fenómeno estava a quebrar recordes com outros tornados ocorridos na altura em que são esperados. O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse que o caminho do tornado foi de 227 milhas (365 Km) o que, se for confirmado, ultrapassa o recorde anterior de 218 milhas (350 Km) um tornado em 1925 que matou pelo menos 695 pessoas e destruiu 15 mil casas no Missouri, Illionois e Indiana, segundo o diário The Guardian.

O Presidente Joe Biden disse que vai pedir à Agência de Protecção do Ambiente para examinar o papel das alterações climáticas na formação das tempestades.