Descentralização, reforma do Estado e o discurso social nas moções da convenção da IL

As liberdades, a reforma do Estado e a descentralização são os temas preferidos dos militantes da Iniciativa Liberal para discutir neste sábado na convenção do partido, em Lisboa. Mas há também quem queira falar da Constituição, do aeroporto. São 16 as moções sectoriais que os 1100 membros do partido (700 presencialmente, 400 por vídeo) vão discutir e votar, a que se soma a moção de estratégia global apresentada por João Cotrim de Figueiredo. E ainda uma nova declaração de princípios para substituir a primeira, elaborada ainda antes do programa eleitoral de 2019.