Cotrim quer grupo parlamentar da IL com três a sete deputados – e como tenciona chegar lá?

Moção estratégica que o deputado e presidente da IL leva à convenção recusa qualquer acordo com o Chega e entedimento com o PSD terá que ser escrito.

Estão lá os objectivos bem claros em números, as características que o partido tem que ter, o papel que pretende assumir na política portuguesa e as linhas vermelhas. A moção de estratégia global 2021-23 que João Cotrim de Figueiredo leva à convenção da Iniciativa Liberal deste fim-de-semana quer o partido a obter 4,5% nas eleições de Janeiro e a formar uma bancada com cinco deputados, recusa acordos pré-eleitorais e qualquer entendimento com os partidos da esquerda e com o Chega, e pretende um acordo escrito para ajudar o PSD no Governo.