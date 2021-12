Câmara do Porto aprova orçamento que não contém uma única ideia do PS, que não as apresentou a tempo

A proposta de orçamento municipal da Câmara do Porto para 2022, no valor de 319 milhões de euros, que será aprovada segunda-feira, não conta com nenhum contributo dos autarcas socialistas eleitos aos órgãos municipais nas autárquicas de 26 de Setembro. Esta é a primeira vez que orçamento da autarquia vai a votos sem que os representantes deste partido tenham apresentado quaisquer propostas.