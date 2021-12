Passar as festas no hotel? Propostas de última hora

As festividades no Six Senses Douro Valley têm o Douro como cenário e menus criados à medida. O programa de Natal contempla sessão de cinema, workshop de vinho quente, estação de chocolate quente, bolachas de gengibre e marshmallows, ceia e brunch do dia 25. Preço: 150€ e 90€, respectivamente, com vinhos. O jantar de fim de ano custa 300€ e inclui música ao vivo e fogo-de-artifício. Site

O Palácio das Cardosas, criou programas de estadia e menus para celebrar a quadra natalícia e dar as boas-vindas ao novo ano, com promessas de glamour e animação. Ceia de Natal disponível por 145€/pessoa, com bebidas, harmonização de vinhos e acompanhamento de piano. Alojamento com pequeno-almoço desde 255€/noite e almoço do dia 24 por 80€/pessoa. O jantar de fim de ano tem o preço de 299€/pessoa e inclui bebidas, harmonização de vinhos, fogo-de-artifício e música ao vivo. Estadia e pequeno-almoço a partir de 475€/noite, para um mínimo de três noites e almoço por 65€. Site

Stay Hotels

A rede hoteleira Stay Hotels, lança a campanha de Natal App&Christmas , que assinala também o lançamento da sua aplicação móvel, com noites a 30€ (mas este valor é oferta válida exclusivamente na app), até 6 de Janeiro, para estadias até 31 de Março de 2022, nos hotéis aderentes (Guimarães, Porto, Coimbra, Torres Vedras, Lisboa, Évora e Faro). Site

Pousadas de Portugal

Escolha uma Pousada de Portugal, nos 34 hotéis de Norte a Sul do país, instalados em edifícios históricos como castelos, palácios, mosteiros e conventos e festeje com toques de história a ocasião. O programa é para duas noites e para duas pessoas com alojamento em quarto duplo, welcome drink, pequeno-almoço e jantar com bebidas e espumante para brindar à meia-noite. Preço: desde 429€. Site

Foto Bussaco dr

A entrada em 2022 no Montebelo Viseu Congress Hotel tem preços a partir de 418€/pessoa em quarto duplo. Inclui estadia de duas noites em quarto duplo, pequeno-almoço, jantar de réveillon, espectáculo de fogo-de-artifício e brunch no dia 1. Site

Tarouca, Quinta do Lameiro

A Quinta do lameiro, em Tarouca dispõe de bungalows confortáveis, climatizados e totalmente equipados, ideal para um fim de ano a dois ou em família, com preços a partir de 70€. Estadia mínima de três noites. Aproveite para visitar a Região Demarcada do Douro, Ucanha e a cidade de Lamego. Site

E porque não começar o ano de 2022 num verdadeiro palácio real? O Palace Hotel do Bussaco oferece-lhe esta experiência com tarifas desde 330€ por pessoa, com alojamento de duas noites, cocktail de boas vindas, jantar gastronómico de São Silvestre acompanhado pelos vinhos da adega privada do hotel, flute de espumante e passas à meia-noite, ceia e música ao vivo e prova de vinhos no dia 1. Entrada a 31 de Dezembro. Site

Vila Pouca da Beira, Convento do Desagravo

Situado no centro do país, num edifício histórico do século XVIII, o convite do Flag Hotel Collection Convento do Desagravo é para celebrar o novo ano em contacto com a natureza. Preço desde 245€. Duas noites de estadia com pequeno-almoço, jantar de gala com música e ceia. Site

O ambiente acolhedor e familiar do Hotel Quinta das Lágrimas convida ao encontro e convívio da família e amigos: o hotel sugere um pacote para Natal e outro para o Réveillon, com preços a partir de 315€ e 395€, respectivamente e estadia de duas noites. O primeiro inclui pequeno-almoço, jantar de consoada, ceia e almoço do dia 25, com bebidas e o segundo, jantar com menu de degustação, passas à meia-noite e brunch no dia 1. Site

Foto Quinta das Lágrimas dr

A proposta do Fonte Santa Hotel, situado em Monfortinho, para entrar em 2022 é “um ano mais colorido”. Para o Natal as tarifas disponíveis são a partir de 300€ para duas pessoas, com duas noites de estadia, pequeno-almoço, uma prenda à chegada, jantar de consoada, ceia, almoço do dia seguinte e vinho quente como aperitivo. A tarifa para o ano novo é 558€ para duas pessoas, duas noites de estadia, jantar demonstração de produtos regionais, visualização do fogo-de-artifício e almoço do dia 1. Site

Figueira da Foz, ​QH Hotel Praia de Quiaios

O programa de réveillon do QH Praia de Quiaios, na Figueira da Foz promete animação de surpresas. Inclui estadia com pequeno-almoço, bebida de boas vindas, jantar e ceia com música e brunch no dia 1. Preços: desde 158€ (uma noite) e 215€ (duas noites). Site

No Lisbon Marriott Hotel, para o Natal pode escolher take-away, buffets de frios e quentes para a ceia e almoço (52€ com bebidas) e pacotes de alojamento (191€/ uma pessoa e 243€/duas pessoas, estadia de uma noite, pequeno-almoço e jantar de Natal. Já para um fim de ano com promessa de ser em grande estilo o hotel sugere um jantar buffet com bebidas e animação com DJ e alojamento no valor de 244€/uma pessoa e 329€/duas pessoas. Se optar só pelo jantar os preços vão de 85€ a 165€ e o brunch, 59€. Site

A quadra festiva no resort Sheraton Cascais é vivida com diferentes momentos gastronómicos acompanhados de música ao vivo. O menu de consoada tem um custo de 95€/pessoa e o brunch a 80€. A proposta para o Ano Novo tem início com um cocktail e aperitivos, o jantar está disponível a partir de 300€ e o brunch por 90€ (crianças dos 4 aos 12 anos pagam metade do valor). Na contagem das 12 badaladas poderá brindar com champanhe, passas e a festa será animada com DJ e ceia. Site

Redondo, Herdade das Castas Nobres

No Alentejo, na Herdade das Castas Nobre, o convite é para um fim de ano familiar. Preços. 200€/noite. Capacidade para seis pessoas. Estadia mínima de duas noites. Aproveite para visitar a região: adegas, olarias, passadiços da serra d’Ossa, Alqueva, Évora e o castelo de Monsaraz. Site

Vilamoura, D. Pedro

Programa de fim de ano no Hotel D. Pedro, em Vilamoura, com preços desde 325€ por pessoa em quarto duplo. Inclui duas noites de alojamento, cocktail de boas vindas, jantar de gala com bebidas, brinde com espumante, música ao vivo, ceia e brunch no dia 1. Site

O luxuoso Pine Cliffs Resort, em Albufeira, desenvolveu um conjunto de experiências gastronómicas, música e fogo-de-artifício para celebrar as festividades. Preços: 92€ e 58€, consoada e brunch de Natal, com música ao vivo, respectivamente. Para o jantar e festa de passagem de ano há preços a 225€ (Maré at Pine Cliffs) e 165€ (O Pescador e Piri Piri Stakehouse). Pode optar por ficar instalado no hotel com tarifas desde 190€/noite. Site

Foto Pine Cliffs dr

Cruzeiro no Douro

Fim de ano a bordo de cruzeiro no Douro com tarifas a partir de 160€/pessoa. Inclui uma ou duas noites de alojamento em hotel com pequeno-almoço, embarque no cais da Estiva (Porto), jantar a bordo, espumante, uvas passas e música para festejar o novo ano e buffet. Site

Madeira, Funchal

Voo especial directo do Porto para o Funchal, no dia 29 de Dezembro para uma estadia de quatro noites no hotel e regime escolhido. Com opção de jantar de Réveillon. Preços desde 652€/pessoa em quarto duplo. Site

Programa de Réveillon em Porto Santo. Voo com partida no dia 30 de Dezembro, estadia de três noites no hotel e regime alimentar escolhido, transfers e jantar com animação e brunch no dia 1. Preços: desde 580€/pessoa. Site

Açores, São Miguel

Natal nos Açores desde 414€ por pessoa em quarto duplo. O programa inclui voo com partida no dia 22 de Dezembro, alojamento durante quatro noites em hotel com pequeno-almoço e transfer. Site