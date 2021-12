ICNF votou a favor de adiar a mineração no mar profundo

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) confirmou ao PÚBLICO que votou favoravelmente uma moção que defendia uma moratória para a mineração no mar profundo. A moção – apresentada por organizações não-governamentais (ONG) do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Costa Rica, de África do Sul e da Suíça – foi aprovada por larga maioria no último congresso mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, diz rever-se na votação do ICNF (que é tutelado pelo Ministério do Ambiente e Acção Climática) a favor da suspensão.