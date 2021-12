Na vacinação contra a covid-19, nascer no mundo rico é o maior privilégio

Foi exactamente há um ano que Margaret Keenan se tornou a primeira pessoa a ser vacinada contra a covid-19 no mundo ocidental. A China já vacinava os seus cidadãos desde Novembro. Mas esta avó britânica que estava a uma semana de fazer 91 anos estreou o programa de imunização em massa no Reino Unido, ao receber a primeira vacina da Pfizer-BioNtech. “Sinto-me tão privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a covid-19”, disse então à BBC. Um ano depois, percebemos que a senhora Keenan teve de facto um privilégio: o de viver no mundo rico, com acesso às vacinas.