Em dia de Champions e greve no Metro do Porto, como é que pode chegar ao Dragão?

Esta terça-feira, tal como anunciado, é dia de greve no serviço de Metro do Porto. Saiba quais são as alternativas apresentadas pela empresa.

À semelhança do que aconteceu na greve da passada sexta-feira, 3 de Dezembro, as linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F) vão estar encerradas. Apenas existirão “circulações muito pontuais na Linha Amarela (D) e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Campanhã”, lê-se num comunicado da empresa Metro do Porto.

Recorde-se que esta terça-feira é dia de jogo da Liga dos Campeões e o Futebol Clube do Porto defronta o Atlético de Madrid. A estação Estádio do Dragão vai estar encerrada, “por motivos de segurança” e “sem serviço”.

Em alternativa, para chegar ao estádio, a Metro do Porto recomenda a utilização da rede STCP e de outros operadores rodoviários. Também a estação Combatentes estará encerrada e, depois das 21h30, sem serviço.

Como forma de atenuar o impacto da greve, a empresa vai disponibilizar, entre as 6h e a 1h, “um serviço de transportes alternativos em autocarro em segmentos das linhas Vermelha e Verde”, cujos horários pode consultar aqui.

O protesto tem por base a revindicação por melhores salários e condições de trabalho. Em declarações à Lusa, Hélder Silva, dirigente sindical, revela que, esta terça-feira, “apenas 20/30 dos cerca de 150 maquinistas estão a trabalhar”.