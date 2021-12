Tiaras que terão pertencido a Josefina foram vendidas por mais de 670 mil euros

Duas tiaras, que se acredita terem pertencido à primeira mulher do imperador francês Napoleão Bonaparte, Josefina, foram vendidas por mais de 673 mil euros, em leilão, nesta terça-feira.

Decoradas com gemas, as peças do início do século XIX fazem parte de um conjunto de jóias, e foram oferecidas como parte da venda “Tesouros” da casa de leilões Sotheby, em Londres.

Uma tiara em ouro e esmalte e incrustada com 25 entalhes de cornalina foi vendida por 450.600 libras (529 mil euros), acima do preço estimado de 200.000 a 300.000 libras. Foi vendido com um par de brincos, pente de cabelo e enfeite de cinto.

“É um exemplo muito raro de jóias antigas quase clássicas, que se acredita terem sido usadas e pertencido à imperatriz Josefina Bonaparte”, disse Kristian Spofforth, chefe do departamento de jóias da Sotheby's em Londres, à Reuters antes da venda.

“É uma tiara maravilhosa com incríveis entalhes de cornalina representando cenas clássicas. Este simbolismo foi muito importante para Josefina e Napoleão. A revolução já ocorrera e o casal queria reinventar-se neste estilo clássico”, contextualiza.

A segunda tiara de ouro e esmalte apresentando cinco camafeus com as representações de Zeus, Dionísio, Medusa, Pan e Gaia, deuses e heróis da mitologia grega, foi vendida por 126.000 libras (148 mil euros), dentro de faixa estimada de 100.000 a 200.000 libras. Foi oferecido com um fecho de cinto e enfeite também para cinto.