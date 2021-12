Budda Power Blues e Maria João gravaram um videoclipe a lembrar que estamos no Natal

A história é conhecida e já foi contada: eles não gostavam de jazz, ela desconfiava do blues, mas experimentaram tocar juntos e, desde então, não só partilharam muitas vezes o palco como gravaram dois álbuns. O primeiro, lançado em 2017, a juntar os Budda Power Blues e a cantora Maria João chamava-se The Blues Experience e tinha canções como Troubled mind, I feel so blessed, Ain’t no place like home ou Happy days are gone.

E o regresso aos palcos, que se seguiu, levou-os a um novo disco, lançado já este ano, em Junho de 2021: The Blues Experience II, cujo tema de estreia foi, em single e videoclipe, Missing you, uma metáfora criada à volta da separação de dois manequins devido à pandemia da covid-19. Que foi uma forma de falar, também, da separação entre artistas e público devido ao confinamento, com tantos espectáculos cancelados ou adiados. E a voz de Maria João voltava assim a juntar-se aos Budda Power Blues: Budda Guedes (voz, guitarras e teclados), Nico Guedes (bateria, percussão e vozes) e Carl Minnemann (baixo, contrabaixo e vozes). O álbum, com onze canções, tinha títulos como Our love is gone, Stop praying, You gotta let me loose ou It’s Christmas Time. Pois é este último que os Budda Power e Maria João estreiam agora, no tempo certo, em videoclipe, realizado por Nico Guedes na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa.