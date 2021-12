Comboio histórico do Vouga especial Natal foi cancelado

Devido à evolução negativa da pandemia, já não será realizada a edição de Natal do Comboio Histórico do Vouga a Vapor, nos dias 11 e 18 de Dezembro, como tinha sido anunciado no final de Novembro.

A CP informa que aos clientes com bilhetes adquiridos através da Bilheteira Online será feito o reembolso de forma automática para a conta associada à aquisição do mesmo. Para as restantes pessoas que adquiriram ingressos nas bilheteiras, o reembolso pode ser solicitado directamente nas bilheteiras ou através do preenchimento de um formulário online (perante o envio de digitalização do original do bilhete e indicação do nome, morada, IBAN e NIF).