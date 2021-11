Comboio histórico do Vouga volta a todo o vapor em edição especial de Natal

O Comboio Histórico a vapor voltou em grande à linha do Vouga em 2019, 19 anos depois. Algumas viagens depois eis que este Dezembro há edição especial do Vouguinha, com promessa de uma viagem com animação de Natal entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

As viagens Edição Especial de Natal estão marcadas para dias 11 e 18 de Dezembro, sendo realizadas em colaboração com as autarquias de Águeda e Aveiro, informa a CP.

Ao serviço, a “icónica locomotiva a vapor CP E214”, que será acompanhada, especifica a empresa, por “três carruagens históricas de madeira construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto, pelos então Caminhos de Ferro do Estado”. Mas há ainda outra estrela: o “comboio contará ainda com uma carruagem histórica Napolitana”, que foi construída na Itália nos anos de 1930. A CP ressalva, porém, que “na eventual impossibilidade técnica de utilização da locomotiva a vapor”, as viagens “serão feitas com a locomotiva diesel 9004, usada no programa de Verão do comboio”.

Fotogaleria O regresso às viagens a vapor à linha do Vouga. Um dia histórico acompanhado por milhares de entusiastas da ferrovia, portugueses e estrangeiros.

O programa inclui “o acolhimento e as boas-vindas” no edifício da antiga Estação de Aveiro, animação, a possibilidade de visitar o Museu Ferroviário em Macinhata e feirinha de Natal - incluindo um Pai Natal que dará lembranças às crianças - além de uma paragem de duas horas em Águeda, no regresso, para assistir ao acender das luzes de Natal, visita guiada às atracções natalícias da cidade, incluindo o maior Pai Natal do Mundo, Umbrella Sky X-mas e outros destaques da decoração natalícia local (Espumilhão de Cores, Bosque Encantado, Cortina de Gelo e Estrelas, Rua das Nuvens), além do mercadinho.

Os preços da viagem: adulto 30 euros, criança 25 euros (4 aos 12 anos inclusive). Há descontos para ligações com outros comboios.

Os detalhes do programa e viagem podem ser consultados no site da CP.