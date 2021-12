Parlamento vai usar duodécimos das presidenciais e autárquicas para pagar legislativas

Apesar de ter sido aprovado, o orçamento da Assembleia da República para 2022 não pode ser aplicado porque depende quase exclusivamente do Orçamento do Estado. E tal como o resto da estrutura estatal, vai viver em duodécimos.

“Já temos um orçamento aprovado, pelo menos”, comentou Eduardo Ferro Rodrigues, provocando risota no plenário, a 15 de Outubro, quando todos os partidos se levantaram para aprovar o orçamento da Assembleia da República para 2022 (OAR2022) – só o deputado da IL se absteve. Mas o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 veio colocar um travão na realidade, já que o orçamento da AR é alimentado directamente pelo OE, do qual estavam previstas transferências no valor de 98 milhões de euros. E a dissolução acrescentou uma despesa para 2022: a da subvenção para a campanha das legislativas de Janeiro.