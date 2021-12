Covid-19. Portugal regista 21 mortes – o maior número desde Março – e 2535 casos

Portugal registou, nesta quinta-feira, mais 2535 casos positivos de covid-19 e 21 mortes associadas à doença, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta sexta-feira.

No total, o país já registou 1.157.352 casos positivos e 21 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Há 902 pessoas internadas nos hospitais portugueses, menos 14 do que no dia anterior. Dessas, 129 estão internadas nas unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no dia anterior.

O boletim da DGS dá conta de 56.439 casos activos, menos 1199 do que no dia anterior. Há ainda registo de 3713 recuperados em 24 horas.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal continua na zona vermelha, apesar de se manter a tendência decrescente do R(t) – ou índice de transmissibilidade. Os dados divulgados na segunda-feira dão conta de um aumento da incidência a 14 dias por cem mil habitantes para 374 nível nacional e 376,5 no continente.

Apesar da descida, o índice de transmissibilidade continua acima de 1, mantendo-se assim uma tendência crescente dos contágios: está em 1,13 a nível nacional e em 1,14 se for considerado apenas o continente.