Covid-19 em Portugal: oito mortes e 3205 casos. Internamentos voltam a subir

Há mais 14 doentes internados, num total de 705. As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 1842 pessoas.

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 3205 casos de infecção e oito mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.393 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.136.446.

O número total de doentes internados subiu novamente nesta quinta-feira e pelo vigésimo dia consecutivo, apesar de ter sido registada uma ligeira diminuição no número de pessoas a precisar de tratamento em cuidados intensivos. O relatório de situação indica que há agora 705 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 14 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há menos três pacientes, num total de 100.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 1842 pessoas, num total de 1.067.173 recuperações desde o início da pandemia.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados no boletim desta sexta-feira. Segundo os últimos dados, Portugal está na “zona vermelha”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,19 a nível nacional e em 1,20 se for considerado apenas o Continente. Já a incidência situa-se em 279,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 280,2 casos se olharmos apenas para o território continental.

Esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, foram anunciadas várias medidas para fazer face ao aumento de casos das últimas semanas. Portugal entrará, a 1 de Dezembro, em situação de calamidade e a semana de 2 a 9 de Janeiro será de “contenção de contactos”, após o período de Natal e Ano Novo em que é previsível um aumento das infecções pelo novo coronavírus. Saiba aqui quais as medidas que vão vigorar pelo menos até ao início de Janeiro.