Covid-19 em Portugal: 2371 infectados e cinco mortes. Internamentos sobem há 13 dias consecutivos

Incidência aumenta e há mais de 42 mil casos de infecção activa no país. Com o aumento de casos, o Governo convocou uma reunião com peritos de saúde pública no Infarmed para avaliar a necessidade de novas medidas.

Portugal registou mais 2371 casos e cinco mortes por covid-19. Os internamentos sobem há 13 dias consecutivos: são agora 528 pessoas internadas com covid-19 (mais cinco do que no dia anterior), das quais 79 em unidades de cuidados intensivos (mais sete do que na véspera). Há mais de 42 mil pessoas com a infecção activa no país.

Os números foram divulgados esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito à totalidade de casos, mortes, internamentos e recuperações registadas na quinta-feira.

A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (900 casos e uma morte), seguindo-se o Norte (592 casos e uma morte), o Centro (458 casos e duas mortes), o Algarve (225 casos), o Alentejo (91 casos), a Madeira (63 casos e uma morte) e os Açores (42 casos).

As cinco pessoas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos.

No último dia, recuperaram 1230 pessoas da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19).

Casos aumentam em Portugal

O número de infecções diárias tem vindo a subir nas últimas semanas e tem sido superior a 1000 desde 3 de Novembro, à excepção de dois dias: 8 de Novembro, quando foram divulgados 568 casos, e 15 de Novembro, com 974 casos. Na semana de 12 a 18 de Novembro, houve uma média de 1806 casos por dia.

Nos últimos três dias, os números foram superiores a 2000: o boletim de 18 de Novembro indicava que tinham sido registados 2398 casos de infecção (e 12 mortes); o número mais elevado de infecções foi registado a 17 de Novembro, quando houve 2527 casos diários (e nove mortes) – foi o número de infecções mais elevado desde 25 de Agosto deste ano.

Ainda que o número de mortes por covid-19 tenha estado, por norma, abaixo das dez, registaram-se 12 mortes na quinta-feira e 15 mortes a 14 de Novembro. Na semana de 12 a 18 de Novembro, houve uma média de nove mortes diárias causadas pela covid-19.

O número de mortes, hospitalizações e infecções tem aumentado em Portugal, mas ainda assim são valores bem diferentes do que se registava há um ano. A 19 de Novembro de 2020, a pandemia estava a agravar-se no país e tinham sido registadas 69 mortes e 6994 casos de infecção.

Portugal tem mais de 88% da população vacinada e 36,5% das pessoas elegíveis já receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 – é um dos países com a taxa de vacinação mais elevada do mundo. Segundo as contas do epidemiologista Henrique Barros, desde Maio, a vacinação evitou 2300 mortes e 200 mil infecções.

Reunião no Infarmed

Com o aumento da incidência e transmissão da doença em Portugal, o Governo convocou uma reunião com peritos na sede do Infarmed, em Lisboa, na tarde desta sexta-feira. O objectivo foi avaliar a situação epidemiológica em Portugal e a necessidade de novas medidas para travar a propagação deste coronavírus. Segundo o que foi dito na reunião, Portugal encontra-se na “quinta fase pandémica” e as crianças com menos de nove anos são o grupo etário com maior incidência da covid-19.

O primeiro-ministro António Costa tinha já dito que é preciso averiguar quais são “as medidas adequadas e estritamente necessárias”, com uma certeza: “Não podemos ignorar os sinais. Quanto mais tarde actuarmos, maiores serão os riscos.”

Na quarta-feira, o Presidente da República disse que decretar um novo estado de emergência “não é questão que se coloque”, já que “as fasquias de internados e doentes em cuidados intensivos estão muito longe” daquelas que levaram às decisões anteriores. Mesmo evitando alarmismos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o andamento da vacinação em Portugal permite “ponderar calmamente” os próximos passos, mas defendeu que o uso obrigatório da máscara na rua deve ser reposto.

Na Europa, o cenário é mais complicado: há países com taxas de vacinação baixas e o número de infecções tem aumentado, deixando os hospitais em sobrecarga e obrigando à aplicação de novas restrições. A Áustria anunciou novo confinamento geral nesta sexta-feira e tornou a vacinação obrigatória no país.

Na Alemanha, o ministro da Saúde, Jens Spahn, disse que também há possibilidade de um novo confinamento no país. Os dois países estão a registar mais casos do que nas vagas anteriores da pandemia e têm das menores taxas de vacinação contra a covid-19 da Europa Ocidental.

Incidência sobe

O R(t) mantém-se igual à última avaliação (a nível nacional, já que no continente subiu para 1,18), mas a incidência da doença subiu para 191,2 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (no continente é de 190,9 casos). Na última avaliação, feita na quarta-feira, a incidência era de 173,7 casos por cada habitante a nível nacional (e 172,9 olhando-se apenas para os números do território continental). O índice de transmissibilidade era de 1,17, tanto a nível nacional como apenas no continente.

A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Já o índice de transmissibilidade, também conhecido como R(t), corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.