António Costa: “Não podemos ignorar os sinais. Quanto mais tarde actuarmos, maiores serão os riscos”

O primeiro-ministro António Costa disse nesta terça-feira que o aumento de casos no país é “motivo de preocupação”, sobretudo tendo em conta que na Europa o aumento está a ser muito “acentuado” – mas, em Portugal, o “aumento não tem sido assim tão grande”, em muito graças à elevada taxa de vacinação. Com a chegada do Inverno e da gripe, “temos de ter cuidados redobrados”, garante o primeiro-ministro – mas “não devemos actuar precipitadamente”. “Não podemos é ignorar os sinais.”

“Temos de ouvir os peritos porque temos de nos basear em informação científica para avaliar as medidas adequadas”, afirmou o primeiro-ministro. Há uma reunião com peritos e com o Governo e autoridades de saúde agendada para a tarde desta sexta-feira, em que será discutida a situação epidemiológica em Portugal.

António Costa diz que é preciso avaliar quais são “as medidas adequadas e estritamente necessárias” e que, “quanto mais tarde actuarmos, maiores serão riscos”.

O primeiro-ministro diz que é preciso continuar a usar máscara, a desinfectar e lavar as mãos com frequência e a adoptar todas as medidas de precaução.

Das pessoas com mais de 65 anos que estão em condições de ser vacinadas, 32% já estão a ser vacinadas, adianta o primeiro-ministro.