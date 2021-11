Nunca houve tantos casos de covid-19 na Europa como agora?

A frase

“Nunca houve tantos casos na Europa, num único dia, como há agora.” Graça Freitas, directora-geral da Saúde, 14 de Novembro de 2021

O contexto

A directora-geral da Saúde reprovou o incumprimento das medidas de protecção contra a covid-19 durante o jogo da Selecção Nacional de futebol deste domingo, contra a Sérvia. Em declarações à RTP, Graça Freitas manifestou-se preocupada com a visão de aglomerados de pessoas sem máscara nas bancadas do Estádio da Luz e relembrou que a pandemia ainda não acabou.

“As pessoas têm de se consciencializar que a pandemia não é passado”, disse, depois de alertar que nunca houve tantos casos diários na Europa como agora.

Os factos

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) Europa mostram que três dos registos diários de casos da última semana foram os mais altos desde o início da pandemia. Até dia 10 de Novembro, os registos da OMS Europa nunca tinham ultrapassado os 330 mil casos num dia, uma marca que foi ultrapassada a 10, 11 e 12 deste mês. O recorde diário foi estabelecido a 11 de Novembro, com 361.400 infecções – isto depois de no dia 10 ter sido estabelecido um máximo, com 339.400, e antes de outros 338.300 no dia 12.

Estes totais, resultados da soma dos registos de 54 estados da região monitorizada pela OMS Europa (contempla alguns países não europeus), ultrapassam os anteriores máximos atingidos no início do ano: a 7 de Janeiro, foram identificados nesta região 326.200 casos.

Este novo pico de infecções deve-se principalmente à Rússia, ao Reino Unido e à Alemanha, que nos últimos sete dias têm tido uma média de perto de 111.500 casos por dia, mais de um terço do total da região monitorizada pela OMS Europa. Este trio de nações era também o que liderava em relação a novas infecções em Janeiro, na altura do anterior máximo diário de casos europeu, algo que é explicado, em parte, pelo facto de serem os três territórios mais populosos da região. Países como a Eslovénia e a Croácia, que apresentam os níveis mais altos de incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes, não têm um impacto tão considerável por esse mesmo motivo.

No caso de Portugal, a situação continua, para já, menos alarmante do que na maior parte dos países europeus. Apesar do aumento de infecções verificado nas últimas semanas, o país continua a ter uma incidência cumulativa que figura entre as mais baixas da Europa: segundo o site Our World in Data, é o sexto registo mais baixo desta região.

Em resumo

A monitorização da OMS Europa mostra que foram atingidos, na região europeia, novos máximos diários de números de infecções pelo SARS-CoV-2 durante a última semana.