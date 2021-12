SenteMente: o teatro que quer dar palco às histórias das mulheres dos bairros de Sintra

É na Rua Padre Alberto Neto, em Algueirão-Mem Martins, que todas as terças-feiras pára uma carrinha cheia de moradoras dos bairros do Casal de São José e da Tapada das Mercês. Vão para o ensaio semanal de teatro do projecto SenteMente - Práticas Artísticas para o Bem-estar e Saúde Mental das Mulheres, e, entre as 18h e as 20h, nunca sabem bem o que as espera. Num dia, podem aprender a preparar a voz ou a encarnar uma personagem; noutro, podem fazer improvisações sobre emoções, como o medo e a ansiedade, ou simplesmente reflectir sobre as suas histórias de vida, dos momentos menos e mais felizes.