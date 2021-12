Afinal, o “champanhe” de Rui Rio não era champanhe

No dia das directas do PSD, quando Rui Rio informou o país que tinha duas garrafas de champanhe no frigorífico, confesso que fiquei com pena de não ser militante social-democrata, para lhe poder entregar o meu voto. Reservar duas garrafas de champanhe para um combate tão importante revela, antes de mais, bom gosto. O champanhe é mesmo uma grande bebida e é perfeito celebrar coisas boas, como uma vitória numa disputa política, por exemplo (estou a falar de bons champanhes, claro).