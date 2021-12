ExpoDubai: Filigrana de Gondomar “expõe maior coração do mundo”

A filigrana de Gondomar vai estar em destaque no pavilhão de Portugal da Expo Dubai 2020, entre os dias 7 e 12 de Dezembro, com a exposição do “maior coração de filigrana do mundo”.

Em comunicado, o município de Gondomar assinala a parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP) na presença nesta montra mundial para valorizar “'a jóia da coroa’ da ourivesaria de Gondomar ao mundo inteiro”.

Para além dos artesãos António Cardoso e Rosa Maria (AC Filigranas) e Nuno Resende (F. Ribeiro, Lda), que demonstrarão “a minúcia da filigrana” e “promoverão esta arte”, estarão em exposição “as peças mais emblemáticas da filigrana tradicional portuguesa desde a Caravela Portuguesa, a Cruz de Malta, os brincos rainha, bem como “O Maior Coração em Filigrana do Mundo” (um projecto [de 2018] que contou com a colaboração de 12 empresas locais com 25 artesãos envolvidos sob a direcção de Paulo Martingo, formador do CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria)”, lê-se na nota de imprensa.

Acrescenta a autarquia que a mostra inclui outra surpresa, “a apresentação oficial de um vestido em filigrana assinado pela estilista Micaela Oliveira em colaboração com o designer e ourives gondomarense Arlindo Moura (Arlindo Moura Jewellery)”.

“Na elaboração desta peça de vestuário única estiveram envolvidos mais de dez artesãos de filigrana, que contabilizaram cerca de duas mil horas de trabalho à volta deste projecto arrojado. São, no total, cerca de 30 peças de filigranas produzidas especialmente para incorporar o vestido”, assinala a nota de imprensa.

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, Marco Martins, afirmou ser “um orgulho para Gondomar levar a filigrana ao Dubai”.

“Lutamos muito para preservar e divulgar o nosso património imaterial. A Expo Dubai 2020 é uma montra mundial, com milhões de visitantes que descobrirão Portugal, o Norte, Gondomar, a filigrana artesanal e a nossa Rota da Filigrana”, acrescenta Sandra Almeida, Vereadora do Turismo, igualmente citada.

O executivo gondomarense, refere a publicação, tem promovido diversas acções de promoção desta arte secular: destacando-se o registo da produção tradicional “Filigrana de Portugal” que hoje integra o Registo Nacional de Produções Artesanais Tradicionais Certificadas e a criação da Rota da Filigrana.

Trata-se, segundo o comunicado, de “um produto turístico que pretende promover e valorizar os ourives genuínos e artesãos do concelho, dinamizando as suas oficinas tradicionais, e que contempla não só a visita às oficinas, mas também, a oportunidade de comprar directamente verdadeiras obras de arte e de conhecer o autor das peças e todo o seu processo produtivo”.

Para além da criação do “Maior Coração de Filigrana do Mundo”, a câmara anuncia para breve a inauguração do Museu Municipal da Filigrana de Gondomar, instalado na Casa Branca de Gramido.

A programação no pavilhão de Portugal foi definida com base nas classificações e candidaturas a Património Cultural Imaterial da Humanidade. Nesse sentido, a presença do Município de Gondomar surge no seguimento da submissão da Filigrana de Gondomar ao Inventário Nacional. Além disso, atributos como a qualidade, a autenticidade e o legado comum garantem o alinhamento da Filigrana de Gondomar com os objectivos da participação de Portugal na exposição, acrescenta a nota de imprensa.

A Expo 2020 Dubai conta com a participação de 192 países e é a primeira a decorrer no Médio Oriente entre 01 de Outubro e 31 de Março e tida como “o grande evento à escala mundial depois da pandemia”.