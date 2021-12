Cinco séries assumidamente nostálgicas

Com tantas séries interessantes e disponíveis, a selecção foi difícil. Estas cinco escolhas têm pelo menos três coisas em comum: foram produzidas no final do século passado, têm uma avaliação superior a 8.6 no IMDB e permitem viajar no tempo com diversão assegurada.

Friends

HBO

Criada por David Crane e Marta Kauffman, e com um total de 236 episódios, esta divertida série esteve no ar na rede de televisão NBC de Setembro de 1994 a Maio de 2004. A acção foca-se em Rachel, Ross, Chandler, Joey, Monica e Phoebe, seis amigos a viver no mesmo prédio em Manhattan, durante os anos 1990. Ao longo do tempo, partilham connosco as suas histórias de amor, amizade e cumplicidade – e algumas desavenças à mistura. Com frustrações, alegrias e tristezas transversais a todas as épocas e gerações, Friends continua a ter um enorme sucesso entre os espectadores deste século. E, tal como Kauffman disse na altura, esta é uma “série sobre uma altura na nossa vida em que os nossos amigos são a nossa família”. Ou, nas palavras de Matt LeBlanc (que dá vida a Joey), “representa um período de vida que todos percebemos. É quando começamos o nosso percurso, antes de termos feito escolhas. Os mais jovens anseiam por isso. Os mais velhos podem recordar-se e reflectir. E as pessoas da nossa idade podem ver e procurar pistas”. Depois de vários anos no catálogo da Netflix está, desde 2019, disponível na plataforma HBO. Em Maio de 2021, estreou-se Friends: The Reunion, um episódio de 100 minutos onde Jennifer Aniston, David Schwimme, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, os actores que dão vida aos protagonistas, se reencontram e recebem convidados. Com James Corden como moderador, juntam-se à conversa David Beckham, Justin Bieber, a boy band coreana BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, a actriz e autora Mindy Kaling e a activista e Nobel da Paz Malala Yousafzai. Também aparecem alguns dos actores convidados que foram dando vida a personagens ocasionais ou regulares da série, como Reese Witherspoon (irmã de Rachel), James Michael Tyler (Gunther), Elliott Gould e Christina Pickles (os pais de Monica e Ross), Maggie Wheeler (Janice), Thomas Lennon (Randall), Larry Hankin (o vizinho Mr. Heckles) ou Tom Selleck (namorado de Monica).

Twin Peaks

HBO

Estávamos no início da década de 1990 quando Laura Palmer (Sheryl Lee) foi encontrada à beira-rio, morta e embrulhada em plástico. É com esta terrível notícia que, ao som da música Falling (de Angelo Badalamenti, interpretada por Julee Cruise), entramos em Twin Peaks, a pequena (e até aí pacata) cidade do Noroeste Pacífico dos EUA. O crime causa grande inquietação e a investigação é entregue ao xerife Harry S. Truman (Michael Ontkean) e ao agente do FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), que não tardam a perceber que estão perante um crime intrincado que parece envolver vários habitantes da cidade. Criada por David Lynch (Eraserhead, O Homem Elefante, Mulholland Drive ou Inland Empire) e Mark Frost (A Balada de Hill Street), a série, que mistura drama, humor, surrealismo e terror psicológico, tornou-se um fenómeno de culto assim que se estreou no canal generalista ABC. Em 1992, Lynch realizaria Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer, um filme-prequela onde são relatados eventos anteriores ao crime. Já em 2017, a estreia de Twin Peaks: O Regresso, que explora o que aconteceu aos habitantes da cidade desde o final da segunda temporada, repetiu o êxito de outrora.

Ficheiros Secretos

Disney+

Com um genérico – ao som do tema Materia Primoris, de Mark Snow – que nos faz regressar ao passado, esta série, exibida entre 1993 e 2002, foi criada por Chris Carter e deu origem a dois filmes. Com suspense e ficção científica muito bem misturados, tem como protagonistas Fox Mulder (David Duchovny, de Californication) e Dana Scully (Gillian Anderson, de The Fall e Sex Education), dois agentes do FBI que se tornam responsáveis por reabrir investigações encerradas por falta de provas. O que eles vão perceber é que esses casos estão muitas vezes relacionados com conspirações paranormais ou vida extraterrestre, que o Governo norte-americano foi mantendo em segredo. Mulder e Scully são o oposto um do outro: ele acredita que o mundo é um lugar cheio de mistérios inexplicáveis; ela, por seu lado, é cientista de formação e apenas acredita no que a ciência pode provar. Já em modo saudosista, entre os anos 2016 e 2018, foram para o ar duas novas temporadas, também criadas por Carter, e com Duchovny e Anderson de regresso aos seus papéis. Ao longo dos anos, Ficheiros Secretos recebeu 16 Emmys e inúmeras nomeações.

Sopranos

HBO

Considerada por muitos a melhor série de televisão de todos os tempos, a sua estreia, a 10 de Janeiro de 1999 na HBO, foi o princípio de uma nova era televisiva. Criada por David Chase, conta a vida de Tony Soprano, um amoroso pai de dois filhos e implacável chefe de uma família de mafiosos que actua no submundo de New Jersey (EUA). Após um inesperado ataque de pânico, Tony inicia, em segredo, sessões de terapia com a Dr.ª Jennifer Melfi. É nessas consultas que vai revelando os seus medos, a conturbada relação com a mãe, o relacionamento com a mulher e as enormes dificuldades em gerir o seu “negócio de gestão de resíduos”. O sucesso d’Os Sopranos foi tão retumbante que a cena final de Made in America – o 21.º episódio da última temporada, exibido a 10 de Junho de 2007 – é, ainda hoje, amplamente discutida e dissecada. Com um total de 86 episódios (todos disponíveis na plataforma HBO), a série é protagonizada por James Gandolfini (falecido em 2013), que contracena com Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Steven Van Zandt, Robert Iler, Tony Sirico, Dominic Chianese e John Ventimiglia, entre muitos outros. Ao longo das seis temporadas, a série recebeu cinco Globos de Ouro e 21 Emmys.

Seinfeld

Netflix

Com nove temporadas e 180 episódios de aproximadamente 20 minutos, Seinfeld estreou-se em 1989 na cadeia televisiva norte-americana NBC e, desde então, está entre as séries mais amadas pelos espectadores de todo o mundo. Criada por Larry David (também autor e protagonista da célebre série Calma, Larry!) e pelo comediante de stand-up Jerry Seinfeld (que protagoniza e dá título à série), tem como principal característica conseguir fazer humor com as mais diversas banalidades do dia-a-dia. As personagens principais são os divertidos Jerry (Seinfeld), George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards), quatro grandes amigos, solteiros e na casa dos 30 anos, a viver em Nova Iorque.