O Inverno está a chegar. Mas, com estas dicas, não precisas de o temer

Muitas pessoas parecem não gostar - até recear - a escuridão do Inverno. Queixarmo-nos de quão cedo escurece é um refrão comum, a base de qualquer conversa de circunstância com estranhos ou colegas nesta altura do ano. Mas ao odiarmos a escuridão - ou até ao ignorarmos que ela existe, como se o mundo natural não tivesse mudado - estamo-nos a privar da hipótese de fazer desta altura do ano algo especial. Menosprezamos oportunidades que abundam quando o Sol se põe mais cedo. Em vez de lutarmos contra a escuridão, talvez devêssemos aceitá-la.