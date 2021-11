África do Sul sofre com restrições por causa da Ómicron, mas tem boa rede vigilância do vírus

A variante Ómicron foi, afinal, detectada na Europa, nos Países Baixos, antes de 14 pessoas terem chegado a Amesterdão em voos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo infectadas com a nova estirpe do SARS-CoV-2, já depois de a África do Sul ter dado o alarme, a nível mundial, de que tinha sido detectada uma nova variante do coronavírus que com muitas mutações que a poderiam tornar resistente às actuais vacinas.