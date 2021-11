Milhares de candidatos desistem após falhar a primeira fase do concurso de acesso

Falhar uma primeira colocação no ensino superior leva a que um “número relevante” de candidatos opte por não se recandidatar e, portanto, desistir de prosseguir estudos no ano em que poderia iniciar esse percurso. O novo estudo do Edulog, Estudantes nacionais e internacionais no acesso ao ensino superior, destaca que em 2019 tal aconteceu a 3786 candidatos e no ano seguinte a 4849.