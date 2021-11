Teletrabalho é recomendado para as empresas com 50 ou mais trabalhadores

A recomendação que o Governo faz para as empresas adoptarem o regime de teletrabalho sempre que possível a partir de 1 de Dezembro para travar o contágio da covid-19 dirige-se às empresas com 50 ou mais trabalhadores.

Essa especificidade resulta da combinação da Resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade, que foi publicada na edição do Diário da República desta segunda-feira, com um diploma do Governo elaborado durante o primeiro ano da pandemia sobre a reorganização do trabalho.

A resolução confirma que é recomendável, a partir de quarta-feira, em todo o território nacional, “a adopção do regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam”, sendo que a mesma resolução remete para um diploma anterior (o Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de Outubro), que se aplica às empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores.

Esta recomendação é válida, para já, para o período entre 1 de Dezembro deste ano e o primeiro dia do ano de 2022, porque, entre 2 e 9 de Janeiro, o regime de teletrabalho passa a ser obrigatório e, aí, já para todas as empresas, independentemente do número de trabalhadores.

A obrigatoriedade no início de 2022 vale para todos os concelhos do território nacional. E, nesse momento, é estendido, “com as necessárias adaptações”, à administração directa e indirecta do Estado, bem como para as demais entidades públicas.

No caso da esfera pública, o teletrabalho não se aplica aos funcionários que trabalham nos serviços de atendimento ao público, porque o Governo conjuga esta resolução com o que está previsto num despacho de Agosto de 2021, no qual fica definido o entendimento de que o atendimento ao público não é compatível com o teletrabalho, por se considerar que a prestação do trabalho “se revela indissociável da presença física do trabalhador no local de trabalho”.

Por enquanto, nesta fase anterior às festividades do Natal e Ano Novo, o teletrabalho é apenas recomendado, mas há situações específicas em que é obrigatório.

Se as funções o permitirem, seja numa empresa com mais ou menos de 50 trabalhadores, este regime é obrigatório em três circunstâncias: se um trabalhador tiver um filho ou outro dependente a cargo (independentemente da idade) “com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, seja considerado doente de risco e que se encontre impossibilitado de assistir às actividades lectivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma”; se o trabalhador tiver uma “deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%”; ou se o trabalhador, mediante certificação médica, “se encontrar abrangido pelo regime excepcional de protecção de pessoas com condições de imunossupressão”.