Rio reforçado promete novo capítulo. PS e IL também podem ter motivos para sorrir

Foi uma noite de volte-face nas directas do PSD: Paulo Rangel, que tinha o apoio do aparelho, saiu derrotado, ao obter 47,57% dos votos, Rui Rio conseguiu vencer as eleições, com 52,43% dos votos, e ser reeleito para o terceiro mandato à frente do partido. Com este cenário, o PS pode vir a socorrer-se do apoio do PSD de Rio em nome da estabilidade num pós-legislativas e a Iniciativa Liberal pode recolher parte dos apoiantes de Rangel. Neste P24 há espaço para análise da jornalista Ana Sá Lopes.

