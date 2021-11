Rangel assume derrota, Rio sai reforçado na liderança do PSD

Foi uma noite de volte-face nas directas do PSD: Paulo Rangel, que tinha o apoio do aparelho, saiu derrotado e Rui Rio conseguiu vencer as eleições e ser reeleito para o terceiro mandato.

No discurso de vitória, o líder eleito evidenciou uma das principais diferenças face a Paulo Rangel, que tinha o apoio do aparelho do partido. “É a vitória dos militantes de base do PSD. Os dirigentes distritais e das concelhias têm de se ligar mais aos militantes. É absolutamente notório que foram num dado sentido e os militantes disseram não”, disse, apontando que muitos dos apoios – “não todos” - “tinham a ver com interesses pessoais e não do partido”.

Por seu turno, Paulo Rangel, na intervenção em que assumiu a derrota, em que esteve acompanhado por muitos dos seus apoiantes e colaboradores mais próximos, não quis adiantar o que falhou na sua eleição e preferiu dar o palco ao seu adversário. “O agora reeleito líder do PSD sai com mais força para as legislativas”, disse, sublinhando a exigência do próximo desafio eleitoral. “Estaremos empenhados - e todos os que me apoiaram mais de perto e todos os militantes que votaram em mim - estão determinados em que o PSD tenha uma grande vitória nas legislativas”, reforçou.