Candidatos do PS não podem fazer lobbying

Quem integrar as listas eleitorais do PS às legislativas antecipadas terá de renunciar “a qualquer exercício da actividade de representação de interesses junto de entidades públicas (lobbying)”, lê-se no compromisso ético a assinar pelos candidatos, a que o PÚBLICO teve acesso, e que foi aprovado por unanimidade na comissão permanente dos socialistas, reunida na quarta-feira.