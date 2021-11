O dia em que o PS fez chorar Ferro Rodrigues

Grupo parlamentar do PS e líder do partido prestaram homenagem a dois militantes históricos que, por sua vontade, não se voltam a candidatar a deputados. Jorge Lacão e Eduardo Ferro Rodrigues.

O Grupo Parlamentar do PS (GPPS) e o secretário-geral do partido transformaram nesta quinta-feira o habitual encontro de fim de legislatura numa grande e sentida homenagem a dois militantes históricos que, por opção própria, não se recandidatam a deputados nas eleições legislativas de 30 de Janeiro: Jorge Lacão e Eduardo Ferro Rodrigues. O ainda presidente da Assembleia da República comoveu-se e as lágrimas correram-lhe no rosto por diversas vezes.