Vinhos com histórias: 12 sugestões para oferecer no Natal

Duas vezes por ano – nas feiras da moderna distribuição e no Natal – transformamo-nos em conselheiros de vinhos para os amigos. O mundo não acaba por causa disso, mas, nos últimos tempos, as variáveis que nos pedem para chegarmos a um vinho em concreto são de tal ordem que ocorre-nos criar uma app com os itens mais inusitados deste mundo. Do género, o seu amigo veste-se na Máximo Dutti, na Springfield ou na Primark? Anda de Mercedes, Seat ou Fiat? Come no Solar dos Presuntos, no Gaveto, na Taberna do Lagarto. Ou, sendo lisboeta, em restaurantes que ainda cheiram a tinta fresca? Usa Rolex ou Swatch? É atleta, sedentário ou sofre de azia? É bio ou vegano?