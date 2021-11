Branquinho e Marco António podiam movimentar conta de off-shore com sede no Panamá

Saldo bancário terá chegado a quase 900 mil euros, diz Ministério Público no recurso do processo de licenciamento de hospital em Valongo. Actual administrador de hospital da Santa Casa investigado por fraude fiscal e branqueamento diz que nada fez de ilegal. Marco António Costa afirma que não se lembra de tal conta.

O antigo deputado do PSD Agostinho Branquinho foi beneficiário de uma conta bancária na Suíça, aberta em 2012, que chegou a reunir quase 900 mil euros. O dinheiro terá chegado aí vindo de uma outra conta que estava no nome de uma sociedade off-shore, criada em Junho de 2004, que tinha sede no Panamá e era detida por Branquinho e que, o seu amigo e também ex-deputado, Marco António Costa estava autorizado a movimentar. Quem o diz é o Ministério Público no recurso que contesta a absolvição dos dez arguidos acusados no processo de licenciamento de um hospital em Valongo.