Há novo Pestana em Lisboa: o hotel é Vintage, o restaurante apostará no “semi-vegetarianismo”

A dois passos do Marquês de Pombal, o Pestana Lisboa Vintage abriu este mês com mais de cem quartos em ambiente Art Déco. E traz também restaurante, o Slang, que deverá abrir em breve com uma “opção flexitariana”, um estilo de vida “definido por alguns como semi-vegetarianismo”.

É o quarto hotel do grupo Pestana em Lisboa. Depois do icónico Pestana Palace no Alto de Santo Amaro, da Pousada na Praça do Comércio e do vizinho CR7 na Baixa, o grupo chega ao Marquês de Pombal. O Vintage apresenta-se com estilo Art Déco e como um “hotel citadino num edifício construído na fase final deste estilo arquitectónico surgido há um século”.

Tendo começado a receber hóspedes a 5 de Novembro, e com localização de esquina das ruas Braamcamp e Mouzinho da Silveira, o projecto passou pelo “embelezamento do interior” pelo arquitecto Jaime Morais. Um sinal de estilo começa logo pela recepção deste quatro estrelas, marcada por um icónico e chamativo painel pintado à mão com garças.

Por todas as áreas públicas, resume o grupo, existem “características e ornamentos com o charme dos anos 20 do século passado”, onde “o dourado contrasta com o preto e com o branco”.

O hotel dispõe de 108 quartos, incluindo suítes e estúdios ("podem chegar a ter cerca de 30m2”, garante-se), sendo que alguns têm varanda e “a maioria”, refere-se em comunicado, está equipada com kitchenette. Entre as comodidades, o já habitual wi-fi gratuito e televisão LCD com streaming para música e com USB.

No topo, uma cereja para os hóspedes: um lounge com acesso a varandas e boas vistas para a cidade.

Cá em baixo, outro destaque e aberto a todos: o restaurante Slang, que “abre brevemente”, com esplanada na Rua Mouzinho da Silveira. “A aposta gastronómica recai numa opção flexitariana, um estilo de vida definido por alguns como semi-vegetarianismo, e vivido por muitos como transição gradual para uma alimentação mais saudável”, explica a nota do grupo Pestana. O “semi” é relevante, porque o menu não deixará de incluir carne e peixe, mas será, refere-se uma carta “onde predominam produtos de origem vegetal, orgânicos e sazonais”.

No site do grupo Pestana, o preço promocional de lançamento começa em 76 euros.