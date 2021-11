Sem orçamento para avaliar, Bruxelas pede esclarecimentos adicionais a Portugal

Comissão Europeia pediu ao Governo para explicar as implicações do chumbo do OE na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e do mecanismo de apoio ao emprego SURE.

A Comissão Europeia fez seguir uma carta para o Governo português a pedir esclarecimentos adicionais na sequência da rejeição do Orçamento de Estado pela Assembleia da República, nomeadamente sobre as implicações do chumbo na execução do plano nacional de Recuperação e Resiliência e do mecanismo temporário de apoio ao emprego SURE.

Na mesma carta, assinada pelo vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, e o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, o executivo comunitário pede a Lisboa para submeter um novo rascunho orçamental à apreciação “tão depressa quanto possível”, para que Bruxelas possa prosseguir a sua monitorização da situação económica e orçamental do país, “tendo em conta o elevado rácio da dívida pública e as recomendações a Portugal no quadro do programa de Estabilidade de 2021”.

A missiva seguiu para Lisboa a 15 de Novembro, já depois de o ministro das Finanças, João Leão, ter vindo a Bruxelas explicar às instituições comunitárias que o país só entregaria o seu plano orçamental após as eleições legislativas de 30 de Janeiro e a formação de um novo Governo — e garantir que a aplicação do regime de duodécimos durante os primeiros meses do ano não punha em risco o cumprimento das metas do PRR nem comprometia a execução dos fundos europeus.

Segundo o PÚBLICO apurou, a Comissão quer evitar atrasos no processamento dos desembolsos do PRR. Com a data da primeira avaliação a aproximar-se, Bruxelas quer garantir que o país cumprirá os marcos e metas que dão acesso à primeira tranche de 636 mil milhões de euros. O ministro das Finanças já disse que o país cumprirá o calendário para receber o primeiro pagamento “no início do próximo ano”, explicando que dissolução do Parlamento não representa um obstáculo uma vez que as reformas em causa para o primeiro desembolso não precisam da aprovação parlamentar.

A apresentação do novo Orçamento português, prevista para Março ou Abril, deverá coincidir com o próximo ciclo económico de Primavera do Semestre Europeu, quando Bruxelas se pronuncia sobre os planos de reformas dos Estados-membros e avança recomendações específicas por país para promover o crescimento.

Uma vez que a componente relativa às reformas foi incorporada nos PRR, o foco de Bruxelas vai estar no cumprimento dos objectivos de desenvolvimento sustentável. E com a cláusula de escape do Plano de Estabilidade de Crescimento ainda activa em 2022, as recomendações de Bruxelas voltam a ser qualitativas, e não incluem a verificação do limite de 3% fixado para o défice ou a trajectória de redução da dívida pública para o patamar de 60%.

No ciclo de Outono, que se cumpre esta quarta-feira, Bruxelas apresenta a sua opinião sobre os planos orçamentais dos países da zona euro. Portugal foi a excepção, mas apesar de o OE não ter sido aprovado e avaliado por Bruxelas, o país não deixou de ser incluído no pacote das recomendações genéricas para os países “preservarem o investimento público” no próximo ano.

Como um dos Estados-membros no lote dos altamente endividados, Portugal deverá utilizar o PRR para “financiar o investimento adicional” para a recuperação e transformação da sua economia, tendo cuidado para “limitar” a despesa pública.

De resto, Bruxelas diz aos países que o próximo ano deve ser o momento da viragem, em que os apoios de emergência para a gestão da crise dão lugar a medidas de promoção da dupla transição ecológica e digital.

De acordo com os números da Comissão, em termos agregados, o peso das medidas temporárias de apoio deverá atingir os 2,4% do PIB em 2022 (uma redução face aos 5,2% de 2021). A despesa financiada pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência ascende a mais de 1% do PIB, com 44% das subvenções a serem executadas em 2022, e 65% em 2023. O apoio ao investimento público e privado representa 74% da despesa.

Sem surpresa, a Comissão Europeia confirmou esta quarta-feira que vai manter Portugal e outros onze Estados-membros debaixo de “vigilância reforçada” no âmbito do mecanismo de alerta por desequilíbrios macroeconómicos — que antes da pandemia estavam a ser corrigidos mas se agravaram em resultado das medidas de emergência adoptadas para mitigar o impacto da crise.

Segundo uma fonte da Comissão, a principal preocupação de Bruxelas em relação a Portugal é o nível elevado do endividamento, tanto público como privado. “Temos de olhar para as medidas previstas pelo país para resolver este problema”, disse.