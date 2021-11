Um romance para tirar Moçambique do gueto

Atrás do escritor está um mapa da África Austral. Sentado à secretária, João Paulo Borges Coelho. Nascido do Porto, filho de uma moçambicana e de um português, foi viver cedo para Moçambique e tornou-se moçambicano por escolha. É dali que fala, do lugar onde escolheu viver sem apego a fronteiras, como refere nesta conversa a propósito do seu romance, Museu da Revolução. Nele, o historiador encontra-se com o ficcionista. São ambos a mesma pessoa, mas aqui a pessoa escolheu a liberdade da literatura para o retrato onde cabe um país em toda a sua complexidade. Com as feridas do colonialismo, das guerras, dos massacres, da fome, da humilhação. É um épico que se afirma como anti-épico. É um dos livros mais importantes até agora escritos sobre a contemporaneidade em Moçambique. E do mundo em português.