Como tornar a docência (mais) atrativa?

Não, não é com ordenados substancialmente elevados. Creio que a generalidade dos professores do ensino público não superior, entre os quais me conto, não se move por dinheiro. Move-se pelos princípios – a abnegação, a empatia e o amor ao saber – por trás da bela missão que abraçou, a de guardiões da civilização e do futuro. Move-se também por um emprego estável e respeitável.