Criador de moda Ricardo Preto assume direcção criativa da Amorim Luxury

O criador de moda Ricardo Preto está de regresso a Portugal para assumir a direcção criativa da Amorim Luxury, depois de cinco anos a liderar a conceituada department store Rustan’s, nas Filipinas.

Desenvolver as marcas próprias do grupo de luxo português, liderado pela empresária Paula Amorim, será uma das responsabilidades do designer, assim como definir a identidade visual da chancela JNcQUOI, explicam em comunicado. A marca do designer fica em suspenso, assim como a participação sazonal na ModaLisboa, confirmou ao PÚBLICO fonte do grupo Amorim Luxury.

Em 2017, em entrevista ao PÚBLICO, Ricardo Preto dizia-se “cansado de Portugal”, um dos motivos que o levou a olhar para o estrangeiro, à procura de novos clientes para a sua marca. Durante cinco anos, esteve à frente da loja multimarca Rustan’s, nas Filipinas, onde, além de assumir o cargo de director criativo, também desenhava as marcas U by Ricardo Preto e Ricardo Preto Exclusive for Rustan’s. Paralelamente, manteve a participação sazonal na ModaLisboa, onde apresentava a colecção de mulher. Agora, será o responsável pelo departamento criativo do grupo português Amorim Luxury, com olhos postos na internacionalização — um trabalho a que se dedicará a tempo inteiro, suspendendo a marca própria.

“Este é um projecto disruptivo em Portugal, com um conceito inovador e uma oferta de excelência, no qual acredito bastante. A Amorim Luxury tem um potencial enorme de crescimento e não teria, certamente, regressado a Portugal caso não fosse para abraçar um desafio com esta dimensão”, salienta o criador, citado em comunicado. Para o CEO do grupo, Miguel Guedes de Sousa, esta é “uma aposta de peso”, que “virá enriquecer o negócio com a aplicação das melhores práticas que [Ricardo Preto] adquiriu ao longo da sua carreira, principalmente através da experiência nos últimos anos no mercado de luxo internacional”.

Neste novo desafio, terá responsabilidade nas diversas áreas do grupo — moda, gastronomia e hotelaria —, através do conceito “food meets fashion meets hospitality” (numa tradução à letra, a gastronomia encontra a moda encontra a hospitalidade). Deverá ser o criador a fazer a curadoria das marcas representadas na Fashion Clinic (Balenciaga, Balmain, Fendi, Gucci e Prada são alguns dos exemplos) e a estabelecer os contactos para novas parcerias. Toda a concepção criativa dos espaços de restauração, JNcQUOI Avenida, JNcQUOI Ásia e JNcQUOI Club, também ficará a seu cargo.

Depois de ter estudado arquitectura na Universidade Lusíada, em Lisboa, Ricardo Preto chegou ao mundo da moda através de uma formação de corte e costura com a mestre Maria Emília Sobreira. A paixão pelos acessórios, uma aposta em todas as suas colecções, vem desde o início da carreira, quando fez um workshop de malas na Escola de Artes St. Martins, em Londres. Nesses “primeiros dias”, desenhou uma colecção para a marca espanhola Amarras e acessórios para a Perteguaz. Trabalhou, ainda, com os criadores portugueses Dino Alves e Osvaldo Martins. Em 2006, integrou o calendário da ModaLisboa, participação ininterrupta até à última edição do certame.