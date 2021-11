E se António Costa sempre quis isto?

Antecipar as legislativas era a hipótese mais segura que António Costa tinha de ser reeleito e cumprir os seus planos.

As eleições antecipadas apanharam quase toda a gente de surpresa menos duas pessoas: António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Quando, para o comum dos mortais, se perfilou no horizonte a hipótese de uma crise política na eventualidade de um chumbo do Orçamento, o Presidente da República já tinha explicações para dar sobre o porquê, o como e o quando.