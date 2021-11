Segunda, na TV: de Tóquio a Jerusalém, um planeta para reparar

CINEMA

Lost In Translation - O Amor É Um Lugar Estranho

Cinemundo, 17h35

Bob Harris e Charlotte são dois americanos em Tóquio. Ele é uma estrela de cinema que perdeu o brilho e está a atravessar uma crise de meia-idade. Ela é uma jovem a reboque do marido, um fotógrafo viciado no trabalho. Os seus caminhos cruzam-se por acaso, numa noite de insónia, no bar do hotel. Nomeado para quatro Óscares, o filme ganhou um pelo argumento original, da autoria da também realizadora Sofia Coppola. Os papéis principais estão entregues a Bill Murray e Scarlett Johansson, actriz que faz hoje anos e, por isso, está em destaque. Surge, a seguir, em Diário de Uma Nanny (às 19h20), Girls Night (21h10) e Don Jon (22h55).

O Caso de Sarah e Saleem

TVCine Edition, 22h

Saleem (Adeeb Safadi) é um palestiniano que vive na Jerusalém oriental. Sarah (Sivane Kretchner) é israelita e gere um café do lado ocidental. Apesar de serem ambos casados, apaixonam-se um pelo outro. Ao darem largas àquela paixão, colocam-se numa posição de grande risco, tanto pelas óbvias questões de ordem moral e religiosa, como pela carga política que alguns querem atribuir à sua ligação. O filme é realizado por Muayad Alayan e escrito por Rami Musa Alayan.

Fellini 8 ½

RTP2, 23h40

É um dos grandes clássicos de Fellini. E é também o auto-retrato de um realizador à procura de novo ímpeto de criatividade. Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) é um cineasta a tentar ultrapassar uma crise de inspiração. Durante uma estadia numas termas, todos os seus fantasmas lhe aparecem, como que em sonhos, misturados com as pessoas reais que frequentam o local ou que o vêm visitar: familiares, actores, produtores e até críticos. O filme, de 1963, foi nomeado para cinco Óscares e conquistou dois: melhor filme estrangeiro e guarda-roupa.

The Giver - O Dador de Memórias

AXN Movies, 00h58

Phillip Noyce realiza esta adaptação da obra homónima de Lois Lowry. Numa sociedade aparentemente perfeita, onde a história foi apagada e a vida de todos é controlada ao milímetro, um jovem é nomeado guardião das lembranças da Humanidade e recebe o legado de memórias do mundo, incluindo as piores. Agora, tem de tomar a mais importante decisão da sua vida: guardar a informação para si ou contar tudo o que sabe. Brenton Thwaites, Meryl Streep, Jeff Bridges, Katie Holmes e Taylor Swift dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIOS

Animais e Bruxas

RTP2, 15h57

Estreia. Contos e lendas com raízes que se perdem nas memórias das crendices populares foram dando má fama ou associando superstições a animais como cobras, morcegos, corujas, raposas ou gatos pretos. Esta série de quatro episódios, para ver diariamente até quinta-feira, desmonta essas crenças com imagens da vida dessas “espécies malditas”, revelando “o seu papel na natureza e a sua extraordinária beleza”, anuncia a sinopse.

Prémios Earthshot: Reparar o Nosso Planeta

Discovery, 19h05

Estreia. Cinco episódios para ilustrar cinco desafios: proteger e restaurar a natureza, limpar o nosso ar, reavivar os nossos oceanos, construir um mundo sem resíduos e reparar o nosso clima. Estão em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e correspondem às categorias dos Prémios Earthshot, instituídos este ano pelo príncipe William. Pelo menos até 2030, a Royal Foundation galardoa, com um milhão de libras, soluções inovadoras para a protecção do ambiente. Esta série dá a conhecer o trabalho dos 15 finalistas.

SÉRIES

Bob's Burgers

Fox Comedy, 15h40

Estreia da 11.ª temporada da sitcom de animação centrada na família Belcher, dona de uma hamburgueria na Ocean Avenue e especialista em arranjar sarilhos saborosos.

Chesapeake Shores

AXN White, 21h25

Começa a quarta temporada do drama familiar baseado nos best-sellers de Sherryl Wood e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todos os questionamentos que essa mudança desencadeia.