Kyle Rittenhouse ilibado de todas as acusações

Adolescente norte-americano que matou duas pessoas nos protestos do Verão de 2020 em Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin, sai em liberdade.

Kyle Rittenhouse, o adolescente norte-americano que matou dois manifestantes nos protestos anti-racismo na cidade de Kenosha, no estado do Wisconsin, no Verão de 2020, foi ilibado das cinco acusações. O governador do estado enviou 500 elementos da Guarda Nacional para as imediações do tribunal onde decorreu o julgamento, antecipando possíveis confrontos.

O veredicto foi anunciado ao final da tarde desta sexta-feira (hora em Portugal, menos seis horas no Wisconsin), após 26 horas de deliberações pelos 12 jurados seleccionados. Segundo a interpretação dos jurados, o principal argumento da defesa de Rittenhouse – a de que o jovem agiu em legítima defesa – prevaleceu sobre a acusação, que pediu prisão perpétua por homicídio qualificado.

Para além de terem ilibado Rittenhouse da acusação mais grave, os jurados também decidiram que o jovem não pode ser considerado culpado de outras quatro acusações de homicídio e tentativa de homicídio.