Bolsonaro pediu que exame final do secundário chamasse revolução ao golpe que instalou a ditadura no Brasil

O desejo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de deixar o ENEM (o Exame Nacional de Ensino Médio feito no final do ensino secundário) com “a cara do governo” incluiu um pedido, feito ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para ter questões que tratassem o Golpe Militar de 1964, que instalou a ditadura no Brasil, como uma revolução.