Sexta, na TV: Adam, o messias negro, Alegre e A Roda do Tempo

CINEMA

Judas e o Messias Negro

TVCine Top, 21h30

Realizado por Shaka King, é um biopic acerca do activista afro-americano Fred Hampton (interpretado por Daniel Kaluuya), líder do Partido dos Panteras Negras, que foi morto a tiro pela polícia a 4 de Dezembro de 1969, em Chicago, quando dormia com a namorada grávida, Deborah Johnson (Dominique Fishback). Entre outros prémios, o filme ganhou dois dos seis Óscares para que foi nomeado: melhor actor secundário (Kaluuya) e canção original (Fight for You, de H.E.R.).

Sem Tempo

Fox, 22h15

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, a genética consegue manipular o envelhecimento. Para evitar a sobrepopulação, a morte passa a depender do tempo que cada um tem, tempo esse que se torna moeda de troca. Quem é rico tem a imortalidade ao seu alcance, enquanto os pobres morrem jovens. Quando o tempo de Will Salas (Justin Timberlake), está prestes a esgotar-se, um milionário oferece-lhe todos os seus anos de vida e suicida-se. Salas vê-se então envolvido numa trama de contornos inimagináveis.

Adam

RTP2, 22h58

Estreia em longa-metragem da marroquina Maryam Touzani que, para escrever o argumento, se inspirou numa situação real, vivida na sua infância. Desde que o marido morreu que Abla cuida sozinha de Warda, a filha de oito anos. As duas vivem da confecção de pão e bolos que vendem a partir de casa. Um dia, tocam à campainha. É Samia, uma jovem grávida desesperada por trabalho.

Foge

Hollywood, 00h50

A simpatia com que Chris (Daniel Kaluuya) é recebido pelos futuros sogros encobre uma casa cheia de bizarrias que o levarão ao limite. Jordan Peele realiza e escreve este thriller psicológico, oscarizado pelo argumento original.

SÉRIE

A Roda do Tempo

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Baseada nos best-sellers de Robert Jordan, com adaptação a cargo de Rafe Judkins, a série de fantasia é protagonizada por Rosamund Pike e contou com uma produção luxuosa de grandes cenários naturais e efeitos visuais, na linha de A Guerra dos Tronos. Hoje, chegam os três primeiros episódios; os cinco restantes serão debitados à sexta-feira, até à véspera de Natal.

DOCUMENTÁRIO

1960

TVCine Edition, 22h

Em 1960, o arquitecto Fernando Távora (1923-2005) esteve durante cinco meses em viagem pelo mundo, registando as suas impressões dos países por onde passava. Meio século depois, o realizador Rodrigo Areias (Estrada de Palha) pega nos escritos de Távora, dá-os a ler ao actor Marcos Barbosa e usa-os para sonorizar uma série de imagens em Super 8 filmadas nesses mesmos locais.

MÚSICA

Um Só Dia

RTP1, 23h26

A 5 de Outubro, reuniram-se no São Luiz, em Lisboa, as vozes de Jorge Palma, Camané, Cristina Branco, Ana Bacalhau e Agir. E, em mensagens gravadas, as de Maria Bethânia e Carlão. André M. Santos assegurou a direcção musical. O motivo foi um espectáculo imaginado por Joana Alegre – que também participou – para celebrar os 85 anos do pai, Manuel Alegre, e homenagear a sua obra poética.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Paços de Ferreira

TVI, 20h45

Directo. O Benfica recebe no Estádio da Luz o Paços de Ferreira, num jogo referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O árbitro Manuel Oliveira dirige a partida.

INFORMAÇÃO

Nunca Mais É Sábado

SIC Notícias, 9h (na Edição da Manhã)

Estreia. Um novo espaço de comentário e debate abre-se a partir de hoje na Edição da Manhã. À sexta-feira, Pedro Boucherie Mendes (director de planeamento estratégico e conteúdos digitais de entretenimento da SIC), Ricardo Dias Felner (jornalista) e Cristina Rodrigues (deputada) são os protagonistas deste espaço “de balanço [da semana que passou] e de projecção dos dias que se seguem”, anuncia o canal. Além de se debruçarem sobre a actualidade, comprometem-se a deixar sugestões para o fim-de-semana.