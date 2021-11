Dos 30 dólares para os 50 milhões? Desenho desconhecido de Dürer procura comprador

O desenho do começo do século XVI poderá ser um estudo para uma aguarela que hoje pertence ao Museu Albertina de Viena. O seu dono acreditava ser uma cópia do século XX. Obra está a partir deste sábado exposta em Londres e procura comprador.

Foi comprado há cinco anos por 30 dólares (27 euros) na venda do recheio de uma casa nos Estados Unidos. Os seus donos acreditavam, então, tratar-se de uma cópia de um desenho antigo feita no século XX. Afinal, o que tinham em mãos, de acordo com Clifford Schorer, um dos principais sócios da Agnews Gallery, casa londrina que desde meados do século XIX negoceia em arte antiga, é um desenho do pintor e gravador alemão Albrecht Dürer (1471-1528), um dos artistas mais importantes do Renascimento.