Um ecrã partido? Apple vai permitir aos utilizadores repararem aparelhos em casa

Gigante tecnológica irá fornecer aos clientes os componentes e ferramentas necessárias, originais da marca, para que possam fazer em casa pequenas reparações. Serviço será lançado nos Estados Unidos, no início do próximo ano, para o iPhone 12 e 13.

Reparações Self-Service é o nome do novo programa da Apple que irá permitir aos utilizadores fazerem pequenas reparações nos seus aparelhos em casa, a partir do próximo ano. A gigante tecnológica irá fornecer aos clientes os componentes e ferramentas necessárias, originais da marca, para que possam reparar os aparelhos avariados individualmente, segundo foi anunciado esta quarta-feira.

A empresa irá também disponibilizar manuais com as instruções sobre como fazer as reparações, em formato de texto e acessíveis através de uma loja online que será lançada (Apple Self Service Repair Online Store). Reparações de ecrã, bateria e câmara serão algumas das contempladas numa fase inicial, com o serviço a arrancar para o iPhone 12 e 13 e, posteriormente, para os computadores Mac com processador M1.

O serviço será lançado nos Estados Unidos no início de 2022, com mais de 200 peças e ferramentas que poderão ser adquiridas pelos clientes através da Apple Self Service Repair Online Store. Ao longo do ano, o programa será alargado a outros países.

“Criar um maior acesso às peças originais da Apple dá aos nossos clientes ainda mais hipóteses de escolha se for necessário fazer uma reparação”, afirmou Jeff Williams, director de operações da Apple, em comunicado. “Nos últimos três anos, a Apple quase duplicou o número de locais de serviços com acesso a peças, ferramentas e formação originais da Apple e agora estamos a dar uma opção para aqueles que desejam fazer as suas próprias reparações”, acrescentou.

A Apple ainda não divulgou quais serão os preços dos componentes, mas revelou que os clientes irão receber um crédito para abaterem na compra das peças se enviarem o componente danificado para reciclar. Optar por reparar os aparelhos em casa não irá anular a garantia dos dispositivos, embora tal possa acontecer caso o utilizador danifique ainda mais o aparelho (do que já estava) durante o processo. Também por isso, a Apple sugere que as intervenções continuem a ser feitas preferencialmente por agentes autorizados, reservando as reparações domésticas para consumidores muito familiarizados com a tecnologia.

O anúncio chega numa altura em que a pressão para legislar o “direito à reparação” é cada vez maior. Depois da pressão social e das sugestões do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia revelou que vai apresentar, durante o próximo ano, um projecto legislativo para permitir a reparação de equipamentos electrónicos. Por outro lado, há quem encare a medida como uma forma de afastar do mercado milhares de pequenos reparadores não-autorizados.