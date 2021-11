Parlamento levanta imunidade ao ex-chanceler austríaco suspeito de corrupção

O Parlamento da Áustria levantou esta quinta-feira a imunidade do ex-chanceler Sebastian Kurz, numa decisão tomada por unanimidade. Tanto Kurz como o seu Partido Popular não se opuseram, já que o antigo líder do Governo austríaco pretende que as acusações de que é alvo por corrupção sejam rapidamente investigadas.

No início de Outubro, Kurz assumiu o seu lugar de deputado depois de renunciar ao cargo de líder do Governo, cedendo à pressão do parceiro da coligação governamental para deixar a chancelaria devido à abertura de uma investigação por corrupção que o envolve e a mais nove dirigentes do seu partido. Em causa estão suspeitas de uso de fundos do Estado para manipular sondagens a favor de Kurz, depois publicadas na imprensa austríaca, o que o próprio e o seu partido negam.

Outras acusações recaíam já sobre Kurz, que terá mentido perante uma comissão parlamentar que investigava o denominado “vídeo de Ibiza”, que envolveu o seu vice-chanceler e parceiro de coligação (do partido de extrema-direita FPÖ) e que conduziu à queda do Governo em 2019.

Numa entrevista concedida dois dias antes de se demitir do cargo de chanceler, à estação pública de televisão ORF, Kurz negou responsabilidades em qualquer irregularidade relacionada com sondagens publicadas.

“Não há absolutamente qualquer indício de que eu tenha dado ordens sobre que anúncios ou sondagens eram encomendados pelo Ministério das Finanças”, afirmou na altura, garantindo estar “muito tranquilo” quanto às acusações.

“Aquilo que não entendo é por que devo sempre ser o culpado de todas as ilegalidades. Vamos analisar se estas acusações contra funcionários do Ministério das Finanças são verdadeiras. Com a melhor das boas vontades do mundo, não consigo imaginar isso”, observou.

Sebastian Kurz foi substituído na liderança do Governo por Alexander Schallenberg, então ministro dos Negócios Estrangeiros, visto como um forte aliado de Kurz.