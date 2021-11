Covid-19. Lacerda Sales aponta para reforço do teletrabalho, máscaras e testagem

Secretário de Estado avançou que reforço de algumas medidas nesta altura é “natural”. Na sexta-feira, realiza-se mais uma reunião com especialistas e políticos sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal no Infarmed.

António Lacerda Sales, secretário de Estado adjunto da Saúde, apontou esta quarta-feira para um reforço das medidas de contenção da covid-19 tendo em conta o aumento de casos da doença das últimas semanas.

“Penso que, em função do crescimento a que temos assistido nos últimos dias, é natural que haja um reforço acentuado daquilo que são as medidas que já hoje temos, como o uso de máscara em espaços fechados ou espaços abertos onde existam grandes aglomerados, a higienização das mãos, o distanciamento físico, o uso de máscara, eventualmente uma testagem mais acentuada será importante e algum nível parcial de teletrabalho. O conjunto de medidas que já hoje são utilizadas”, disse Lacerda Sales em directo para a RTP3.

Horas antes, também Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, defendeu o uso de máscara em qualquer circunstância, no interior ou exterior, tendo afirmado que, a par da vacinação, a melhor protecção à covid-19 continua a estar na higienização e comportamentos sociais.

“Não vejo qualquer motivo para não se usar máscara, em espaços fechados ou no exterior, num contexto em que os vírus continuam a circular e estamos em situação de pandemia”, prosseguiu Diogo Serras Lopes em declarações à Lusa, em Abrantes (Santarém), tendo sublinhado que se trata de “posição pessoal” e defendido que “as máscaras não tiram nada a ninguém e são boas barreiras contra a disseminação do vírus”.

O responsável avançou ainda que o perfil de doentes afitados de forma “mais séria” pelo novo coronavírus é agora de “pessoas não vacinadas ou de pessoas com situações imunitárias muito comprometidas”, tendo feito notar que “aquilo que temos agora e que os dados revelam é que a vacinação protege de forma muito significativa”.

Dado o aumento de casos e do número de doentes internados nas últimas semanas, o primeiro-ministro, António Costa, convocou para sexta-feira uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, juntando, mais uma vez, especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa.

A última reunião no Infarmed, em Lisboa, realizou-se no passado dia 16 de Setembro, numa conjuntura em que Portugal registava progressos acentuados na evolução da taxa de vacinação, uma redução da incidência e do índice de transmissão (Rt) da covid-19.

A reunião desta sexta-feira realiza-se numa altura em que está em marcha o processo de vacinação dos maiores de 65 anos e de profissionais de saúde com uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Ao contrário da tendência de Setembro, esta reunião vai acontecer numa altura em que Portugal regista um crescimento tanto da incidência da doença, como do indicador de transmissão.