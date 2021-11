Vinte e quatro voluntários, incluindo uma refugiada síria, julgados por espionagem na Grécia

Já foi notícia por ter nadado três horas e meia enquanto puxava, com a irmã, um barco com mais 18 pessoas a caminho de Lesbos, na Grécia. Eram nadadoras na Síria, de onde fugiram; agora são refugiadas na Alemanha. A irmã mais nova, Yusra Mardini, competiu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e de Tóquio e tornou-se a mais nova Embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Sarah Mardini voltou a Lesbos como voluntária, foi detida e passou 107 dias numa cela. Esta quinta-feira começa a ser julgada com outros voluntários e é acusada de crimes que podem significar décadas na prisão.