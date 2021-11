Os “delírios magalhânicos” de duas companhias desconfiadas

Estreito/Estrecho , espectáculo do Teatro Experimental do Porto e da companhia chilena Teatro La María, serve-se do absurdo para revisitar a história de Fernão de Magalhães e analisar pensamentos e práticas colonialistas que ainda se manifestam na contemporaneidade.

Há um vídeo. Dois carros, dois países, duas companhias — o Teatro Experimental do Porto (TEP) e o Teatro La María. Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno e Manuel Peña, do segundo colectivo, chileno, estão prestes a viajar para Portugal, onde trabalharão na criação de um espectáculo com Gonçalo Amorim, Patrícia Gonçalves e Pedro Vilela, da primeira estrutura. Mas os seis artistas temem que o processo colaborativo possa vir a ficar marcado por dificuldades de comunicação e entendimento. Um tanto sobranceiramente, o TEP pensa que, de alguma forma, “educará” o Teatro La María — que, por sua vez, acredita que os portugueses “só convidam criadores latinos porque sentem culpa do seu passado” enquanto colonizadores.