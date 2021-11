Covid-19: Europa é o continente onde as mortes mais aumentam

O último relatório da Organização Mundial da Saúde mostra um aumento de 5% nas mortes na última semana. O mesmo se verifica no número de casos: na última semana registou-se um aumento de 8% dos casos no continente europeu.

A Europa registou um aumento de 5% nas mortes por covid-19 na última semana — tornando-se o continente do mundo onde esta percentagem mais aumentou. Noutros continentes, o aumento foi mais baixo e, na maioria dos casos, o número de óbitos manteve-se “estável ou diminuiu”, de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O documento, publicado esta terça-feira, mostra que na América, as mortes por esta causa diminuíram 3%. Já na região do Pacífico Ocidental — que inclui a China — caíram 5% e no Mediterrâneo Oriental a descida foi de 14%. No Sul e no leste da Ásia, que inclui a Índia, as mortes no contexto da pandemia aumentaram 1% e em África subiram 3%.

Globalmente, foram registadas 50.000 mortes adicionais, de acordo com as notificações de todos os países recebidas pela OMS, um número que se manteve estável — com um aumento de apenas 1%.

O número de infecções aumentou 6% globalmente. Por região, o aumento foi de 8% na Europa e na América, enquanto em África foram relatados menos 33% de casos. O número de infecções em todo o mundo subiu para 252 milhões em 23 meses, desde que o vírus começou a circular intensamente na China.

Na Europa, a incidência de casos por 100.000 habitantes foi muito maior (230) do que em qualquer outra região. Na América, onde se registou o segundo maior aumento, foi de 74 casos por 100.000 habitantes.

Os países com mais casos na última semana foram Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Turquia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.105.488 mortes em todo o mundo. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.